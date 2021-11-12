Newcastle United ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırırken yeni teknik direktör Eddie Howe, Juventus'un Fransız yıldızı Adrien Rabiot'u istiyor. Juventus hocası Allegri'nin Rabiot'un bu sezon performansını beğenmediği ve gitmesine izin verebileceği öğrenilirken bonservis bedelinin 15 milyon Euro civarlarında olacağı konuşuluyor. The Sun'ın haberine göre Real Madrid'in de Fransız orta saha ile ilgilendiği ve oyuncunun da ilk tercihi Real Madrid. Howe ve ekibi oyuncuyu ikna edip transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.