Newcastle United'ın satın alınması Premier Lig'de Suudi-Katar mücadelesi başlattı

Newcastle United'un Suudi liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından satın alınmak istenmesine bir başka Arap ülkesinden tepki geldi. Katar merkezli Beinsports anlaşmaya karşı çıkıyor!

22 Nisan 2020, Çarşamba 09:56 Son Güncelleme:
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Newcastle United'ın satın alınması Premier Lig'de Suudi-Katar mücadelesi başlattı

Premier Lig'in denizaşırı en büyük TV haklarına sahip kanalı Beinsports, Newcastle United'ın Suudi liderliğindeki bir konsrosiyum tarafından satın alınmasının durdurulmasını istedi. 

Bilindiği üzere Suudilerin arkasında olduğu ve Prens Muhammed bin Salman tarafından kontrol edilen "Kamu Yatırım Fonu", Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley'le kulübün satın alınması konusunda anlaşmıştı. 

"Anlaşmayı durdurun"

The Times'ta yer alan habere göre beIN Sports, Premier Lig'e ve 20 kulübe satın almayı engellemek için çağrıda bulundu, hatta mektup gönderdi. Katarlılar, Suudilerin Premier Lig'e dahil olmasının ligin kalitesini uzun dönemde düşüreceğini belirtirlerken ayrıca, Suudi Arabistan devlet yayın sağlayıcısı Arabsat'a Premier Lig tarafından açılan davaların da sonuçsuz kaldığı vurgulandı.

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