Newcastle United'ın ilk tericihi Pochettino

Newcastle United'ın Suudi Arabistan prensi Selman ve ekibine satışı henüz resmiyet kazanmasa da, takımın başına geçecek teknik direktör konusunda bir numaralı aday olarak Mauricio Pochettino gösterildi.

30 Nisan 2020, Perşembe 07:44 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Newcastle United'ın ilk tericihi Pochettino

Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana işsiz olan ve son olarak Tottenham'da çalışan Arjantinli menajeri Mauricio Pochettino, Sky Sports'un verdiği habere göre Newcastle United'da çalışmaya oldukça hevesli bakıyor.

Haberde, Newcastle United'ın Pchettino için yıllık 19 Milyon Sterlin ödemeyi kabul ettiği de dile getirildi.

İngiliz medyasına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yönetimindeki yatırım fonu, Newcastle United'ı 300 milyon Pound karşılığında almıştı.

İlgili Haberler
Dünyanın en güzel adamı: Gennaro Gattuso


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...