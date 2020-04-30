Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana işsiz olan ve son olarak Tottenham'da çalışan Arjantinli menajeri Mauricio Pochettino, Sky Sports'un verdiği habere göre Newcastle United'da çalışmaya oldukça hevesli bakıyor.

Haberde, Newcastle United'ın Pchettino için yıllık 19 Milyon Sterlin ödemeyi kabul ettiği de dile getirildi.

İngiliz medyasına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yönetimindeki yatırım fonu, Newcastle United'ı 300 milyon Pound karşılığında almıştı.

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