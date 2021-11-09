Teknik direktörlük görevine Eddie Howe'u getiren Newcastle United'ın İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Adrien Rabiot'u transfer etmek istediği iddia edildi.

Calciomercato'da yer alan habere göre Newcastle United'ın, 2019 yılında PSG'den Juventus'a transfer olan Fransız orta saha Adrien Rabiot'u kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. Maaş bütçesini azaltmak isteyen Juventus'un ise Rabiot'un takımdan ayrılmasına sıcak bakacağı da iddia edilenler arasında yer alıyor.

Talipleri çok

Adrien Rabiot'un talipleri arasında Newcastle United'ın yanı sıra Premier Lig ekipleri Everton ve West Ham bulunuyor. Fransız futbolcuyla ayrıca İspanyol devi Real Madrid de ilgileniyor.

Bu sezon Juventus ile 11 maça çıkan ve 1 asist kaydeden futbolcunun İtalyan kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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