Suudi Arabistan Yatırım Fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, kış transfer döneminde yüksek bir harcama yapmak istemiyor. Kulübün el değiştirmesi sonrası Newcastle'ın transfer piyasasındaki etkinliğine yönelik beklentiler yükselse de bunun kısa vadede gerçekleşmeyeceği iddia edildi.

Telegraph'ın haberine göre Finansal Fair Play, Newcastle United'a 200 milyon Euro'luk bir harcama limiti sunsa da ilk etapta kış transfer döneminde 60 milyon Euro'luk harcama yapılacağı belirtiliyor.

Tuzaktan kaçıyorlar!

Newcastle United, ara transfer döneminde ortaya çıkacak ekstra sözleşme ve bonservis bedellerinden kaçmak istiyor. Bunun gerekçesi olarak da bir kulübün yüksek harcama yapacağı bilgisinin takımlar ve menajerlerin oyuncu satışındaki beklentilerini artırdığı ifade ediliyor. Newcastle, zamanında PSG ve Manchester City için uygulanan tuzaktan kaçma niyetinde.

Newcastle'da ilk hedefin takımın Premier Lig'deki sıkıntılı konumunu düzeltecek bir finansal strateji oluşturmak olduğu aktarılıyor.