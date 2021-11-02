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Newcastle United'da hedef Unai Emery

Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’da, teknik direktörlük görevi için hedef Unai Emery.

02 Kasım 2021, Salı 18:17 Son Güncelleme:
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Newcastle United'da hedef Unai Emery

Newcastle United’da Steve Bruce ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. İngiliz kulübünün, şu anda Villarreal'in teknik direktörlüğünü yapan Unai Emery'i takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

The Athletic'te yer alan habere göre Newcastle, teknik direktörlük görevi için Unai Emery ile ilgileniyor. Unai Emery ile anlaşma olmaz ise İspanyol teknik adamın alternatifi şu anda Bournemouth 'u çalıştıran Eddie Howe.

Unai Emery'nin, Villarreal ile olan sözleşmesi 2023'te son eriyor.


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