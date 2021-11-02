Newcastle United’da Steve Bruce ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. İngiliz kulübünün, şu anda Villarreal'in teknik direktörlüğünü yapan Unai Emery'i takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

The Athletic'te yer alan habere göre Newcastle, teknik direktörlük görevi için Unai Emery ile ilgileniyor. Unai Emery ile anlaşma olmaz ise İspanyol teknik adamın alternatifi şu anda Bournemouth 'u çalıştıran Eddie Howe.

Unai Emery'nin, Villarreal ile olan sözleşmesi 2023'te son eriyor.







