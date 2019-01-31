Newcastle United, Miguel Almiron'u rekor bir bedelle transfer etti!

Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United, Atlanta United forması giyen Paraguaylı 10 numara Miguel Almiron'u kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer etti.

31 Ocak 2019, Perşembe 17:56
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Newcastle United, Miguel Almiron'u rekor bir bedelle transfer etti!

Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United, MLS ekiplerinden Atlanta United forması giyen Paraguaylı 10 numara Miguel Almiron'u transfer etti.

24 yaşındaki yıldız ismi 21 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katan İngiliz ekibi, böylece kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödemiş oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Paraguaylı yıldızla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Newcastle, bundan önceki rekor transferini Real Madrid'den Michael Owen16 milyon sterlin karşılığında renklerine bağlayarak gerçekleştirmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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