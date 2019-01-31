Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United, MLS ekiplerinden Atlanta United forması giyen Paraguaylı 10 numara Miguel Almiron'u transfer etti.

24 yaşındaki yıldız ismi 21 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katan İngiliz ekibi, böylece kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödemiş oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Paraguaylı yıldızla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Newcastle, bundan önceki rekor transferini Real Madrid'den Michael Owen'ı 16 milyon sterlin karşılığında renklerine bağlayarak gerçekleştirmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler