Newcastle United-Manchester United maç sonucu: 1-0

İngiltere Premier Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Newcastle United, Manchester United'ı 1-0'lık skorla geçti. Karşılaşmanın tek golü 72. dakikada Longstaff'dan geldi.

Newcastle United puanını 8 yaptı ve bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. Manchester United ise 9 puanda kalarak galibiyet özlemini 3 maça çıkardı.

Manchester United, Newcastle United mağlubiyeti ile 1989-90 sezonundan bu yana Premier Lig'in ilk 8 haftasındaki en düşük puanında kaldı. Manchester United'ın deplasmanda maç kazanamama serisi 11 maça yükseldi.