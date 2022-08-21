Newcastle United - Manchester City maç sonucu: 3-3

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, deplasmanda Newcastle United'ın konuğu oldu.

Guardiola'nın ekibi Manchester City, dakikalar 5'i gösterdiğinde İlkay Gündoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Newcastle sol kanattan Saint Maximin'le tehlikeli ataklar gerçekleştirdi.

Dakikalar 28'i gösterdiğinde yine sol kanattan Saint Maximin, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına ortasını gönderdi, Almiron diziyle topu filelere gönderdi. Hakemin önce ofsayt bayrağını kaldırdı ancak VAR'da yapılan inceleme sonrasında gol kararı çıktı ve Newcastle eşitliği yakaladı: 1-1.

İlk yarının bitmesine az bir süre kala, dakika 39'da yine Saint Maximin'in pasıyla topla buluşan Callum Wilson, rakibini geçip ceza sahasına girdikten sonra şutunu attı ve durumu 2-1'e getirdi.

İlk yarı 2-1'lik Newcastle üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya Manchester City şokla başladı. Dakikalar 54'ü gösterdiğinde City'nin eski futbolcusu Kieran Trippier frikikten harika bir gol atarak farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Bu gole City'den cevap gecikmedi. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Erling Haaland sahne aldı ve durumu 3-2'ye getirdi. Bu golden yalnızca 4 dakika sonra Kevin de Bruyne'nin harika ara pasıyla savunma arkasına sarkan Bernardo Silva topu kontrol edip kalecinin solundan golünü attı ve takımına eşitliği getirdi.

Bu golden sonra Guardiola'nın ekibi gol için Newcastle kalesine yüklendi ancak aradığı golü bir türlü bulamadı. City, son dakikalarda bulduğu pozisyonlarla 3 puanı kaçırsa da geriden gelerek 1 puanı almayı bildi.