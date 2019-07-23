Newcastle United, Joelinton’u rekor bedele transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, 45 milyon Euro bonservis bedeliyle kulüp rekoru kırarak Hoffenheim'ın Brezilyalı forveti Joelinton'u transfer etti.

23 Temmuz 2019, Salı 22:49
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Newcastle United, Joelinton’u rekor bedele transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Brezilyalı futbolcu Joelinton’u kulüp rekoru kırarak renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Joelinton’un transferi konusunda Almanya’nın Hoffenheim takımıyla anlaşıldığı ve 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Joelinton için ödenen bonservis bedelinin kulüp rekoru olduğu ifade edildi ancak miktara ilişkin bilgi verilmedi. İngiliz basını, transferin 45 milyon Euro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Profesyonel kariyerine Sport Recife’de başlayan Brezilyalı futbolcu, Hoffenheim’ın yanı sıra Rapid Wien’de de oynadı.

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