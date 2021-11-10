Newcastle United ilk transferini yapıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın yüzde 80 hissesi, Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyuma 300 milyon sterlin karşılığında satılmıştı. Bu satış sonrasında teknik direktör olarak göreve getirilen Eddie Howe, transfer çalışmalarına başladı.

400 bin sterlin kazanıyor

İngiliz basınında yer alan habere göre, güçlü bir kadro kurmak isteyen İngiliz ekibi, Juventus forması giyen Aaron Ramsey için harekete geçti. Haftalık 400 bin sterlin kazanan 30 yaşındaki oyuncunun ayrılığına sıcak bakan İtalyan ekibi, Ramsey'in maaşından da kurtulmak istiyor.

Gallerli oyuncuya sadece bu rakamı verebilecek olan kulübün Newcastle United olduğu belirtilirken, Everton'ın da bu transfer için devreye girdiği öğrenildi.