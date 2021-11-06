Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra yeni bir yapılanmaya giren Newcastle United'da yeni transferlerin kim olacağı merak ediliyor. İddialara göre İngiliz kulüp Barcelona'nın Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen ile ilgileniyor.

El Nacional'de yer alan habere göre Newcastle United, Barcelona'nın başarılı file bekçisi Ter Stegen'i kadrosuna katmak için 55 Milyon Euro vermeye hazır.

Ancak aktarılanlara göre Ter Stegen Barcelona'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Katalan kulübünde mutlu olan 29 yaşındaki kalecinin, eğer takımdan ayrılırsa ilk seçeneği ülkesine dönmek.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona'nın böyle bir teklif gelmesi halinde nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.



