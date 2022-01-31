26 yaşındaki sol bek, Newcastle'ın Kieran Trippier, Chris Wood ve Bruno Guimaraes ile birlikte Ocak transfer döneminde dördüncü transferi oldu.

Targett kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada "Burada olmaktan çok mutluyum. Taraftarımız ile tanışmak için sabırsızlanıyorum ve umarım sezonu başarılı bir şekilde bitirebiliriz. Ailemin burada arkadaşları var ve her zaman buranın futbol delisi bir şehir olduğunu söylerler, bu yüzden onu deneyimlemek ve bir parçası olmak için gerçekten sabırsızlanıyorum." dedi.

Matt Targett Premier Lig'de 17 maça çıkarken 1 gol 1 asist katkısı yaptı.







