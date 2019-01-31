Newcastle United, Almiron’u transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kulüp rekoru kırarak orta saha oyuncusu Miguel Almiron’u renklerine bağladı.

31 Ocak 2019, Perşembe 20:30
- A +
Newcastle United, Almiron’u transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kulüp rekoru kırarak orta saha oyuncusu Miguel Almiron’u renklerine bağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United’de forma giyen Paraguaylı futbolcuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

24 yaşındaki futbolcuya verilen 21 milyon sterlinlik bonservis bedeli kulüp tarihine geçti. Önceki rekor 2005 yılında Michael Owen için Real Madrid’e ödenen 16 milyon sterlindi.

Atlanta United’de tüm kulvarlarda 69 maça çıkan Almiron, 22 gol attı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.