Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Real Sociedad'ın İsveçli golcüsü Alexander Isak'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada başarılı futbolcu ile uzun vadeli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Matt Targett, Nick Pope ve Sven Botman'dan sonra bu sezon İngiliz ekibinin 4. transferi olan Isak, 14 numaralı formayı giyecek.

Kulüp rekoru

Newcastle United transferin mali detaylarını açıklamazken, İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiliz ekibinin kasasından yaklaşık 70 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak ve bu bedel kulüp için bir rekor.

"Çok büyük bir karardı"

Alexander Isak, transferin ardından şu açıklamaları yaptı: "Benim için çok büyük bir karardı ama gerçekten çok mutlu olduğum bir karardı. İnanılmaz taraftarlara sahip herkesin oynamak isteyeceğini düşündüğüm harika, tarihi bir kulüp. Buraya gelmemin büyük bir parçasıydılar ve ayrıca kulübün projesine gerçekten inandım."

AIK'de yıldızı parladı

İsveç ekibi AIK'de yıldızını parlatması sonrası 8.6 milyon Euro bonservisle 18 yaşında Dortmund'a transfer olan Isak, Willem'de geçirdiği kiralık dönem sonrası Temmuz 2019'da 15 milyon Euro bedelle Sociedad'a katıldı.

22 yaşındaki golcü, İspanyol ekibinde çıktığı 132 maçta 44 gol, 8 asistle oynama başarısı göstermişti.



