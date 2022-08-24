Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan İngiltere Premier Ligi takımı Newcastle United, transferde gaza bastı. Nick Pope, Matt Targett ve Sven Botman'ı kadrosuna katan Siyah Beyazlılar, 4. imzayı Alexander Isak'a attırmaya hazırlanıyor.

The Atletic'te yer alan habere göre; İngiliz ekibi, Real Sociedad ile 65 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşma sağladı. Ocak 2022'de Lyon'dan Bruno Guimaraes'i 42.1 milyon Euro'ya satın alan Newcastle, Isak'ın imzası sonrası kulüp tarihinin en pahalı transferini yapmış olacak.

İsveç ekibi AIK'de yıldızını parlatması sonrası 8.6 milyon Euro bonservisle 18 yaşında Dortmund'a transfer olan Isak, Willem'de geçirdiği kiralık dönem sonrası Temmuz 2019'da 15 milyon Euro bedelle Sociedad'a katıldı.

İspanyol ekibinde çıktığı 132 maçta 44 gol, 8 asistle oynayan 22 yaşındaki golcünün kısa süre içerisinde resmen Newcastle'ın oyuncusu olması bekleniyor.