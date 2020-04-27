İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman destekli konsorsiyuma devri sadece resmi işlemlerin sonuçlanmasına kalmış durumda. Devralmak adına ödenecek ücretin yanı sıra takıma transfer için de yüksek bir nakit desteği sağlanması bekleniyor.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun kulübü devralmak için ödeyeceği 300 milyon Pound'un dışında ilk etapta transfer ve diğer harcamalar için kulübe 200 milyon Pound'luk bir bütçe sunacağı belirtiliyordu.

Koulibaly'yi Napoli'den koparabilirler

Footmercato'ya göre İngiliz ekibi, Kalidou Koulibaly için bir ön görüşme gerçekleştirdi. 2014'ten bu yana Napoli forması giyen yıldız için yıllardır birçok Avrupa devi transfer şartlarını zorlasa da mutlu sona ulaşan olmamıştı. Bu yaz için de Manchester United, Arsenal gibi İngiliz devleri oyuncu için girişimlerini sürdürüyorlardı.

Newcastle'ın bir diğer hedefinin ise PSG ile olan kontratının sonuna gelen Edinson Cavani olduğu belirtildi.

İngiliz ekibi ayrıca Real Betis forması giyen Liverpool'un eski gözdesi Nabil Fekir'i de kadrosuna katmak istiyor.