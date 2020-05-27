Newcastle, Shaqiri için görüşmelere başladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın, Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma devrinin resmileşmesi beklenirken etkin olmayı planladıkları transfer dönemi adına da çalışmalar sürüyor.

The Mail; İngiliz ekibinin, Liverpool forması giyen Xherdan Shaqiri'nin menajeriyle görüşmelere başlandığını aktardı.

Süper Lig'den Galatasaray 'ın da uzun süre gündeminde yer alan Shaqiri için İspanya'dan Sevilla ve İtalya'dan Roma da devredeyken Newcastle'ın hamlesinin şartları değiştirebileceği aktarıldı.

Shaqiri için kulübü Liverpool'un bir transfer engeli oluşturmayacağı belirtilmekte.



