New York’ta 2 kedi Corona virüs testinde pozitif çıktı

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) yaptığı açıklamada , New York eyaletindeki iki kedinin yeni Corona virüs testinde pozitif çıktığını açıkladı. Yetkililer, bu kedilerin ülkede virüs için pozitif çıkan ilk evcil hayvanlar olduğunu belirtti.

USDA, dünyadaki çok az hayvanın bu virüse yakalandığını söyledi. Pozitif çıkan hayvanların çoğu, koronavirüs bulaşan bir kişi ile yakın temas halindeydi. Açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif olan her iki kedinin hafif solunum yolu hastalığı vardı ve tam iyileşme sağlamaları bekleniyor. Yetkililer, kedilerin birbirinden farklı bölgelerde yaşadığını söyledi.

USDA, “Halk sağlığı yetkilileri hala SARS-CoV-2’yi öğreniyorlar, ancak evcil hayvanların Amerika Birleşik Devletleri’nde virüsün yayılmasında rol oynadığına dair bir kanıt yok” diye yazdı. “Bu nedenle, hayvanlara karşı onların özgürlüklerini tehlikeye atabilecek önlemler almanın bir gerekçesi yoktur. Evcil hayvanlar da dahil olmak üzere farklı hayvanların etkilenip etkilenmeyeceğini ve nasıl etkilenebileceğini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. ”

Virüs ve evcil hayvanlar arasındaki ilişki hakkında daha fazla bilgi verilene kadar, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) aşağıdakileri önerdi:

Evcil hayvanların insanlarla veya ev dışındaki diğer hayvanlarla etkileşime girmesine izin vermeyin.

Kedileri diğer hayvanlarla veya insanlarla etkileşime girmelerini önlemek için mümkün olduğunca kapalı tutun.

Köpeklere tasma takın, diğer insanlardan ve hayvanlardan en az 6 metre koruyun.

Köpek parklarından veya çok sayıda insanın ve köpeğin toplandığı halka açık yerlerden kaçının.

Mümkünse, hastayken başka bir evde kalın.

Evcil hayvanları öpmek veya kendini yalatmak, yiyecek ya da yatakları paylaşmak da dahil olmak üzere evcil hayvanınızla temastan kaçının.

Hasta olduğunuzda evcil hayvanınıza bakmanız veya hayvanların etrafında olmanız gerekiyorsa, bir maske takın ve onlarla etkileşime girmeden önce ve sonra ellerinizi yıkayın.



