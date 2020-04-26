Andrew Cuomo, günlük basın toplantısında eyaletteki Corona virüs salgınına ilişkin bilgi vererek salgın vakalarının sayısının halen yüksek olduğunu ancak düşüşe geçtiğini belirtti. Eyaletteki Kovid-19 test sayısını artıracaklarını ve test konusunda sınırlamaları gevşeteceklerini söyleyen Cuomo, "bağımsız eczanelerin de tanı testleri uygulamasına" izin veren yeni bir Valilik Kararnamesi'ni imzaladığını aktardı. Cuomo, "Artık daha çok test yapma alanlarımız ve kapasitemiz olduğuna göre bu testlere yönelik sınırlamaları gevşetebiliriz." diye konuştu.

Vali Cuomo, bu kapsamda acil müdahale ekipleri, sağlık çalışanları ve otobüs şoförleri gibi temel gereksinim çalışanlarının testlerinin yapılmasına izin vereceklerini açıkladı. Daha önce, New York'ta sadece Kovid-19 belirtisi gösteren veya salgından etkilenen bölgelere seyahat edenlere test önceliği veriliyordu.

Cuomo, eyalette iş yerlerinin tekrar açılmasının sadece Kovid-19'a yönelik teşhis testlerinin artırılmasına değil aynı zamanda insanların virüse karşı bağışıklık elde edip etmediklerini ortaya koyacak bağışıklık testlerinin de sayısının artırılmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Vali Cuomo, dün 3 bin kişiden alınan örneklerden yapılan ilk bağışıklık testlerine göre eyaletteki enfeksiyon oranının yüzde 14 olduğunu ve bunun eyalet için iyiye işaret olduğunu kaydetmişti.