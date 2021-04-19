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New Orleans'ı mağlup eden New York'tan üst üste 6. galibiyet

NBA'de New York Knicks, sahasında ağırladığı New Orleans Pelicans'ı uzatma sonucunda 122-112 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

19 Nisan 2021, Pazartesi 11:22 Son Güncelleme:
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New Orleans'ı mağlup eden New York'tan üst üste 6. galibiyet

NBA'de New York Knicks sahasında New Orleans Pelicans’ı uzatmalarda 122-112 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

NBA’e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinden Knicks’in Batı Konferansı’ndan Pelicans’ı konuk ettiği müsabakanın normal süresi 103-103 eşitlikle sona erdi. Uzatma periyodunun ardından Knicks, rakibini 10 sayı farkla mağlup etti.

Knicks’te Julius Randle 33 sayı ve 10 asist ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulunurken Derrick Rose 23 sayı üretti.

Pelicans’ta Zion Williamson’un 34 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Gecenin sonuçları

​Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 129-117

New York Knicks-New Orleans Pelicans: 122-112

Miami Heat-Brooklyn Nets: 109-107

Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 109-101

Orlando Magic-Houston Rockets: 110-114

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 112-106

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 107-121

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 124-105

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