Ünlü iş adamı ve eski Trabzonspor Yöneticisi Nevzat Aydın, sosyal medya hesabından attığı mesajlarla gündem yarattı. Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun'un açıklanmasının ardından Aydın, oldukça sert ifadeler içeren mesajlar paylaştı.

Nevzat Aydın attığı tweette, "Bu da Bülent Uygun’un Osmanlıspor ile antlaşma imzaladığı gün attığım tweet. Çok zor değildi öngörmek." ifadelerine yer verdi.

Bu tweetinin ardından Aydın, sert mesajlarına devam etti ve "En son Osmanlıspor ile Karlofça Antlaşması’nı imzalamıştı. Osmanlıspor şimdi bir lig aşağıda puan silmelerle uğraşıyor. Daha da beter durumda olan Bucaspor, Elazığ, Eskişehir ve Gaziantep de daha önceki takımları kendisinin. Kayserispor’a hayırlı olsun." sözlerini sarf etti.