Nevzat Aydın'dan Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon TL bağış
Trabzonspor'un eski asbaşkanlarından Nevzat Aydın, corona virüsü salgını çerçevesinde yoğun bir mücadele sergileyen Sağlık Bakanlığı personelinin ekipman ihtiyaçları için 1 milyon TL'lik bağışta bulundu.
Trabzonspor'un eski asbaşkanlarından Nevzat Aydın, spor dünyasına da örnek olabilecek bir bağışta bulundu.
Nevzat Aydın, corona virüsü salgınına karşın yoğun bir mücadele içindeki Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan doktor ve personel için 1 milyon TL'lik bir bağışta bulundu.
Şirketi üzerinden bir bağışta bulunan Nevzat Aydın, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan doktor ve personelin ekipman temini adına 1 milyon TL bağışladıklarını duyurdu.
Bağışa ilişkin attığı tweetin sonunda ise Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Sonuna kadar yanındayız" şeklinde bir destek mesajı paylaştı.