Trabzonspor'un eski asbaşkanlarından Nevzat Aydın, spor dünyasına da örnek olabilecek bir bağışta bulundu.

Nevzat Aydın, corona virüsü salgınına karşın yoğun bir mücadele içindeki Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan doktor ve personel için 1 milyon TL'lik bir bağışta bulundu.

Şirketi üzerinden bir bağışta bulunan Nevzat Aydın, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan doktor ve personelin ekipman temini adına 1 milyon TL bağışladıklarını duyurdu.

Bağışa ilişkin attığı tweetin sonunda ise Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Sonuna kadar yanındayız" şeklinde bir destek mesajı paylaştı.



