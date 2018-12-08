Spor Toto Süper Lig'in 15’inci haftasında Trabzonspor, sahasında Atiker Konyaspor’u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla 4'üncü sıraya yükseldi. Bordo-mavililer böylece 32 hafta aradan sonra üst üste üç maçlık galibiyet serisi yakaladı. Atiker Konyaspor ise bu sonuçla 4 maçlık puan serisinin ardından ilk mağlubiyetini aldı ve 21 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından en çok konuşulan isim Nevzat Aydın oldu. Genellikle sosyal medya mesajları ile ön plana çıkan Trabzonspor'un eski yöneticisi yine çok konuşulacak mesajlara imza attı.

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan maç sırasında Nevzat Aydın, "Aykut Hoca yine radara yakalandı." ve "Taraftar ne diye bağırıyor Aykut Kocaman’a? Tam anlayamadım." mesajlarını gönderdi.

Bu gönderiler kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.