Nevşehir Belediyespor’da kamp programı belli oldu

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)-Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci devrede hedefini ilk beş olarak belirleyen Nevşehir Belediyespor'un 2'nci yarı hazırlıkları ve kamp programı netleşti.

Nevşehir Belediyespor 2'nci yarı hazırlıklarına 4 Ocak'ta başlayacak. 18 günlük kamp 19 Ocak'ta sona erecek. İki etap halinde yapılacak olan kampın ilk bölümü 04 Ocak'ta Nevşehir'de başlayacak. Kampın İkinci etabı 10 Ocak'ta Antalya'da devam edecek. 9 günlük Antalya kampının ardından Nevşehir Belediyespor çalışmalarını Nevşehir'de sürdürecek.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup ilk devrenin bitimine bir hafta kala kırmızı-beyazlı ekipte yeni göreve başlayan Teknik direktör Özgür Zengin deplasmanda karşılaştığı Çankaya FK'yı 5-1 yenerek devreye moralli girdi. İki etap halinde yapılacak olan kamp dönemini değerlendiren teknik direktör Özgür Zengin, "İlk yarının bitimine bir hafta kala Nevşehir Belediyespor'da göreve başladım ve ilk yarının son maçını farklı kazanarak devre arasına mutlu bir şekilde girdik. Şimdi önümüzde iki etap halinde yapacağımız bir kamp dönemi var. Bu süre zarfında ben futbolcu kardeşlerimi, onlarda beni tanıyıp görecek. Nevşehir ve Antalya olmak üzere iki etap halinde bir kamp çalışması yapıp 2'nci yarıya en iyi bir şekilde hazırlanacağız. Nevşehir Belediyespor olarak şuan ki bulunduğumuz yeri hiç hak etmiyoruz Kamp döneminde çok iyi bir şekilde hazırlanarak üst sıralara yerleşeceğimize inanıyorum." dedi.



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