Nevşehir Belediyespor’da hedef mutlak 3 puan

Şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde puanını 14’e yükselten 6. sıradaki Nevşehir Belediyespor, 20 Ekim 2019 Pazar günü deplasmanda grubunda 4 puanla 16. sırada yer alan Gölcükspor ile karşılaşacak. Bu maç için hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor, 19 Ekim 2019 Cumartesi günü öğle saatlerinde havayolu ile İstanbul’a hareket edecek.

“Grubun en az gol yiyen takımı”

Teknik Direktörlük görevine Özcan Kızıltan’ın getirilmesi ile birlikte aldığı seri galibiyetlerle dikkat çeken kırmızı-beyazlı ekip, Kızıltan’ın göreve başladığı Yozgatspor müsabakası ile birlikte oynadığı 4 maçı da gol yemeden kazanmasını bildi. 5. Hafta da Yozgatspor’u deplasmanda 4-0 gibi net bir skorla yenerek adeta lige yeni başlayan Nevşehir Belediyespor sonrasında sırayla Modafen'i 2-0. Halide Edip Adıvarspor’u 1-0 ve son olarak kendi evinde Malatya temsilcisi Yeşilyurtspor’u 1-0 mağlup etti.

8 haftası geride kalan lige kötü bir başlangıç yapan Nevşehir Belediyespor, son 4 maçta topladığı 12 puanla adım adım zirveye yaklaşırken, rakip filelere attığı 10 gole karşılık kalesinde gördüğü 4 golle grubunun en az gol yiyen takımı oldu.

Kaleci O.Behiç Özalgan’ın, ligin 4. Haftasında deplasmanda oynanan Karacabey Belediyespor müsabakasının 90. dakikasında Kırmızı Kart görmesi ile birlikte kaleyi devralan Murat Demir ise performansı ile göz dolduruyor. Sezon başında Afjet Afyonspor’dan transfer edilen 24 yaşındaki eldiven, forma giydiği 360 dakikada da rakip forvetlere geçit vermeyerek kalesini gole kapadı.

“Tırmanış sürecek”

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, takımlarının ligin ilk haftalarında şansız puan kayıpları yaşamasına karşın halen şampiyonluk grubun favori ekiplerinden biri olduğunu vurguladı. Sezon öncesi büyük çabalar sarf ederek çok sayıda önemli transferler yaptıklarını ifade eden Özaltın, “ Maalesef ilk haftalarda hiçte beklemediğimiz sonuçlar aldık. Ama biz takımımıza hep güvendik. Özcan hocamız ile birlikte iyi bir çıkış yakaladık. Ben bu çıkışımızın bundan sonra da devam ederek zirveye yerleşeceğimize inanıyorum. Lig uzun bir maraton. Yenilgi de var bu işin içinde, beraberlik de var, galibiyette var. Takımımızın, sadece başarılı olduğunda değil zor gününde de yanında olmamız lazım. Bu konuda taraftarlarımızın verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Onların da desteği ile bu takım bu sene arzuladığı başarıya ulaşacaktır.” diye konuştu.

İHA