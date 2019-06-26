Nevşehir Belediyespor’da Ergün Aytekin dönemi

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Nevşehir Belediyespor’da Sportif Direktörlük görevinin ardından yeni teknik direktörde belli oldu. Sportif Direktörlük görevine bir süre önce Soner Şallı’yı getiren Kırmızı Beyazlı ekip, Teknik Direktörlük için ise tecrübeli hoca Ergün Aytekin ile anlaşma sağladı.

Nevşehir Belediyespor’un yeni Teknik Direktörünün tüm camiaya hayırlı olmasını dileyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ergün Aytekin’e şampiyonluk yolunda güvendiğini vurguladı. Tecrübeli hocanın Kırmızı Beyazlı kulübe çok şey katacağını ve taraftarların yıllardır arzuladığı 2. Lig hasretinin sona erdirileceğini kaydeden Arı, taraftarlardan takımlarına her zaman sahip çıkmalarını ve kendilerine güvenmelerini istedi.

Arı: “Bu şehrin insanları her şeyin en iyisini hak ediyor. Bizde onlar için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Uzun araştırmalar sonucunda yeni sezonda Ergün Aytekin hocamızla arzuladığımız başarılara ulaşacağımıza inandık. Hocamıza projelerimizi ve beklentilerimizi anlattık. Tecrübesi ile biz güç katacak hocamızın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarımızı da tamamlayacağız.” Dedi.

Ergün Aytekin ise Nevşehir’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Kırmızı Beyazlı camiaya başarı sözü verdi.

“Aytekin’in kariyeri başarılarla dolu”

Profosyonel futbol hayatına oyuncu olarak 1987 yılında Adana Demirspor’da başlayan Ergün Aytekin, sırasıyla Mersin İdman Yurdu, İspartaspor, Emniyetspor, Bafraspor, Bartınspor ve Kumluca Belediye Spor formalarını terletti.

Futbolculuk kariyerini 1999 yılında Kumluca Belediyespor’da noktalayan Ergün Aytekin daha sonra 2005 yılında Adana Demirspor’da Alt Yapı Antrenörü olarak görev aldı. Aynı kulüpte daha sonra Antrenör olarak çalışan Aytekin ardından Şanlıurfaspor, Pazarspor, Bugsaş Spor, Kasımpaşa, Erzin Belediye ve Tarsus İdman Yurdu gibi köklü kulüplerde Antrenör ve Teknik Direktör olarak görev yaptı.

Son olarak 2018-2019 futbol sezonunda Pazarspor’u çalıştıran tecrübeli hoca yeni sezonda Nevşehir Belediyespor’un başarısı için mücadele edecek.