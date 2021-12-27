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Nevşehir Belediyespor, Antalya'da kampa girdi

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadelesini sürdüren Nevşehir Belediyespor, Antalya’da ikinci yarı öncesi kampa girdi. 6 Ocak 2022 tarihine kadar sürecek olan kampta kırmızı beyazlı takım 3 hazırlık maçı oynanacak.

27 Aralık 2021, Pazartesi 18:20 Son Güncelleme:
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Nevşehir Belediyespor, Antalya'da kampa girdi

Teknik Direktör Yusuf Tokaç yönetiminde TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk devresinde özellikle son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Nevşehir Belediyespor, ligin ikinci devresi için hazırlıklarına başladı. Antalya Side’de kampa giren kırmızı beyazlı ekip ikinci yarı öncesinde burada teknik, taktik ve kondisyon ağırlıklı provalar yapacak.

Kamp süresince 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan kırmızı beyazlı ekip 6 Ocak 2022 tarihinde kampı tamamlayarak yeniden Nevşehir’e dönecek. (İHA)

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