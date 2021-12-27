Teknik Direktör Yusuf Tokaç yönetiminde TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk devresinde özellikle son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Nevşehir Belediyespor, ligin ikinci devresi için hazırlıklarına başladı. Antalya Side’de kampa giren kırmızı beyazlı ekip ikinci yarı öncesinde burada teknik, taktik ve kondisyon ağırlıklı provalar yapacak.

Kamp süresince 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan kırmızı beyazlı ekip 6 Ocak 2022 tarihinde kampı tamamlayarak yeniden Nevşehir’e dönecek. (İHA)