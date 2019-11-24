Nevşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor maç sonucu: 1-0

TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Altındağ Belediyespor’u konuk etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında Nevşehir Belediyespor 56.dakikada Emre Gemici’nin kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Nevşehir Belediyespor oyunu kontrol altına alırken Altındağ Belediyespor ise kontra ataklar ile gol aradı. Maçın 90 dakikasında başka gol olmayınca Nevşehir Belediyespor, Altındağ Belediyespor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Nevşehir Belediyespor puanını 21’e çıkartarak 7.sıraya yükselirken Altındağ Belediyespor ise 15 puan ile 13.sırada kaldı.

Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın’ın yanı sıra yaklaşık bin 500 taraftar takip etti.