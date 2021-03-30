Nevşehir Belediyespor, 1877 Alemdağspor maçına hazır

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - MİSLİ.com 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta Nevşehir Belediyespor yarın evinde oynayacağı 1877 Alemdağspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ligin 25’inci haftasında yarın sahasında 1877 Alemdağspor’u ağırlayacak Nevşehir Belediyespor, teknik direktör Yusuf Tokuş yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular son antrenmanda pas ve kondisyon çalışması yaptı.

İdman sırasında açıklamalarda bulunan Yusuf Tokuş, “Nevşehir Belediyespor kendi evinde oynayacağı maçları kazanarak ligde kalacak. Biz deplasman maçlarından da puan almak için var gücümüzü sahaya yansıtıyoruz. Diyarbekir maçında iyi oynamamıza rağmen uzatmaların son saniyesinde yediğimiz golle sahadan mağlup ayrıldık. Buca maçında da iyi oynamamıza rağmen son vuruşları yapamadık. İyi oynadığımız maçlardan puan çıkaramadık. Artık kalan maçlarda iyi futbol ile gol noktalarında da sonuca gitmemiz gerekiyor. Biz 1877 Alemdağspor maçıyla birlikte çıkış yapmak istiyoruz” dedi.



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