Nevşehir Belediyespor: 1 Gebzespor: 1

TFF 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, grupta 15.sırada yer alan Gebzespor’u Gazi Stadyumunda konuk etti. Maçın ilk yarısına hızlı başlayan Nevşehir Belediyespor aradığı golü bulamazken Gebzespor ise kontra ataklar ile Nevşehir Belediyespor kalesinde gol aradı. Maçın ilk yarısında her iki takımda aradığı golü bulamayınca maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında daha istekli bir oyun sergileyen Nevşehir Belediyespor 69. dakikadaTunç Murat Behram’ın kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Nevşehir Belediyespor aradaki farkı artırmak için Gebzespor kalesine yüklenirken Gebzespor 86. dakikada Tugay Keleş’in kaydettiği gol ile maçta durumu 1-1’e getirdi. Maçın uzatma dakikalarında Nevşehir Belediyespor’dan Serdar kırmızı kart ile oyundan atılırken maçın 90 dakikası da 1-1 eşitlikle sona erdi.

Coşkun Sağlamdin - NEVŞEHİR (İHA)