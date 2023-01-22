Nevşehir Belediyespor 1-0 1954 Kelkit Belediyespor

TFF 3. Lig 1'inci grupta Nevşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
STAT: Gazi
HAKEMLER: Muhammed Ömür, Volkan Kaan Topal, Mehmet Çelebi
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Şener, Birhan, Erdi (Dk. 90,Kadir), Orhan, Özgürcan (Dk.90 Ali Kılıç), Ali Kucık (Dk.73 Halil), Baran, Ömer, Kerem (Dk.83 Hüseyin), Onur, Dilaver (Dk.90 Batuhan)
1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Ogün, Oğuzhan (Dk.62,Bedirhan),Tayfun, Berşan, Mertkan (Dk.62 Alparslan), Ramazan, Onur, Halil, Mustafa, Batuhan (Dk.73 Ali Kılıç), Hüseyin (Dk.62 Enescan)
GOL: Dk. 52 Özgürcan (Nevşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Baran, Birhan, Halil (Nevşehir Belediyespor), Alparslan, Berşan (1954 Kelkit Belediyespor)
KIRIMIZI KART: Dk.90 Birhan (Nevşehir Belediyespor)