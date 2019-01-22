Nevriye Yılmaz’a milli görev

Galatasaray Gelişim Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Nevriye Yılmaz, Türkiye U18 Genç Kız Milli Takım başantrenörlüğüne getirildi.

22 Ocak 2019, Salı 12:59
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Nevriye Yılmaz’a milli görev

Galatasaray Gelişim Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Nevriye Yılmaz, Türkiye U18 Genç Kız Milli Takım başantrenörlüğüne getirildi.

20 yıl aktif şekilde Türkiye Basketbol Milli Takımlarına oyuncu olarak hizmet eden Nevriye Yılmaz, Türk Kadın Basketbolunun efsane isimlerinden biri olarak şimdi de genç kız milli takımında başantrenörlük görev yapacak.

U18 kategorisinde B kümesinde mücadele edecek olan U18 Genç Kız Milli Takım’ı 5-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Üsküp’te Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterecek ve yeniden A kümesine çıkma mücadelesi verecek.

Nevriye Yılmaz, Galatasaray Gelişim takımındaki görevine de devam edecek.

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