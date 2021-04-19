Süper Lig ekiplerinden Denizlispor 'un sezon başında yaptığı Neven Subotic hamlesi ses getirmişti. Kariyerinin en iyi döneminde Borussia Dortmund formasını giyen ve adını dünya futboluna duyuran ancak son yıllarda düşüşe geçen deneyimli futbolcu Horozlar ile 2 yıllık sözleşme imzalamış, Türkiye kariyeri ise sadece 6 ay sürmüştü. Denizlispor'la 2 yıllık anlaşmaya varan ve toplam 3.2 milyon euro kazanacak olan Subotic, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti ve takımdan ayrıldı.

Arada uçurum var

Devre arasında Avustralya ekibi Altach'a transfer olan tecrübeli futbolcunun alacağı ücret ise şaşkınlık yarattı. 32 yaşındaki oyuncunun Altach'tan aylık 5 bin euro alacağı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Denizlisporlu taraftarlar, aradaki uçurum nedeniyle sosyal medya üzerinden Yeşil Siyahlı ekip yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Denizlispor ile sadece 5 Süper Lig maçına çıkan ve 1 gol atan Subotic'in Yeşil Beyazlı ekiple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

FIFA’ya şikayet ettiler

Orta saha oyuncusu Aissati’nin alacaklarını gerekçe göstererek daha önce takımdan ayrılmasının ardından Mathieu Dossevi, Fabiano Leismann, Tiago Lopes, Neven Subotic ve Costel Pantilimon da kulübü FIFA’ya şikayet etmişti. Bu sezon şu ana kadar 4 teknik adamla çalışan Denizlispor, son 7 haftaya 26 puanla son sırada girdi.

'Tüm iyi niyet ve uzlaşı çabalarımızı cevapsız bıraktı'

Denizlispor, 32 yaşındaki savunmacının sözleşmesini tek taraflı feshettiğini şu ifadelerle açıklamıştı:

''Neven Subotic, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Karşılıklı anlaşma çabalarımıza hiçbir şekilde olumlu yanıt vermeyen Neven Subotic, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Tüm iyi niyet ve uzlaşı çabalarımızı cevapsız bırakan Neven Subotic'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''