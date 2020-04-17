Neustadter'den Jürgen Klopp'a büyük övgü

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Mainz döneminde birlikte çalıştığı Liverpool Menajeri Jürgen Klopp hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

17 Nisan 2020, Cuma 16:52 Son Güncelleme:
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Neustadter'den Jürgen Klopp'a büyük övgü

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Roman Neustadter, Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'a övgüler yağdırdı.

Şimdilerde Dinamo Moskova forması giyen oyuncu, Mainz'da oynadığı dönemde Jürgen Klopp ile çalışma şansını yakalamıştı. 

Goal ve Spox'a verdiği özel röportajda konuşan Neustadter, "Klopp, oyuncularında başkalarının göremediği özellikleri görüyor. Sonrasında da herkesten nasıl en iyi şekilde faydalanabileceğini biliyor. Sahaya çıktığımızda onun için her şeyi yapıyorduk. Başka hiçbir teknik direktör böyle değildi" ifadelerini kullandı. 

Eski Fenerbahçeli oyuncunun da formasını giydiği 2009 yılında Mainz, Klopp yönetiminde Bundesliga'ya yükselmeyi başarmıştı. 

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