Neuer kayak yaparken bacağını kırdı

Kupaya erken veda eden Almanya Milli Takımı'nın kalecisi Manuel Neuer, büyük bir şanssızlık yaşadı. Bayern Münih'te forma giyen Neuer, kupadan elenmelerinin ardından tatile çıktı. 36 yaşındaki file bekçisinin kayak yaparken bacağını kırdığı ve sezonu kapattığı açıklandı.