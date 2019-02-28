Netmarble’dan mobil oyun geliştiricilere 250 bin TL’lik davet

Her hafta canlı yayınlanacak programa katılan oyunlar, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve seyircilerin vereceği oylarla her haftanın birincisi seçilecek. Yarışma sonunda dereceye giren ilk 3 oyun Netmarble tarafından tüm dünyada yayınlanacak.

Dünyanın en büyük 5 mobil oyun firması arasında olan Netmarble ve erken aşama teknoloji girişimlerini hızla büyüyen başarılı şirketlere dönüştürmek için gerekli yatırım, strateji ve iş geliştirme desteği sunan StartersHub işbirliğiyle, mobil oyun geliştiriciler 250 bin TL’lik destek alma şansına sahip olacak. Kanal D’de canlı olarak yayınlanacak “Abbas Güçlü ile Büyük Oyun” isimli yarışma programında dereceye girecek oyun geliştiricilere hem finansman desteği hem de global yayıncı desteği verilecek.

Jüri ve izleyici oy verecek

Gençlerin büyük ilgi ile takip ettiği eğitimci Abbas Güçlü tarafından hazırlanan ve sunulan “Abbas Güçlü ile Büyük Oyun” 6 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlanmaya başlayacak ve her hafta canlı yayında mobil oyun geliştiricileri konuk edecek. Programda yarışan mobil oyun projelerine jüri üyeleri ve izleyici tarafından oy verilecek. Her hafta birinci olan oyunlara sezon sonunda tekrar oy verilecek ve dereceye giren 3 mobil oyun belirlenecek.

Başvurular başladı

Yarışma programına katılmak için gerekli başvurular www.kanald.com.tr adresi üzerinden başladı. 1 yıl içerisinde yayınlanmış ya da yayınlanmaya hazır durumdaki mobil oyunların katılabileceği yarışma için yaş sınırı bulunmuyor. Başvurular program yayınlandığı süre boyunca devam edecek. Yarışmaya katılacak oyunlar yapılacak ön eleme sonrasında belirlenecek.



