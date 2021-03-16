Netflix’in DOTA 2 tanıtım çalışmaları devam ediyor

Serüvenine 18 sene önce bir Warcraft 3 modu olarak başlayan Defense of The Ancients yani DOTA, bu süreçte hızla büyüyerek bugünkü en popüler çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası ve espor oyunlarından biri haline geldi. Giderek ünlenen DOTA’nın haklarını satın alan Valve, 2013 yılında DOTA 2 isminde yeni bir oyun piyasaya sürdü. O günden bu yana bilinirliği ve popülaritesi giderek artan oyunun çizgi roman, ve kitap gibi farklı medya türlerinde de ürünleri çıktı. En son geçtiğimiz haftalarda duyurulduğu üzere DOTA 2’nin bir Netflix anime adaptasyonu da çıkacak.

Bu DOTA 2’nin bu kadar büyük ölçekli bir uyarlamada yer alışı. Netflix ise serinin reklamlarına oldukça ciddiyet gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde yeni oyuncular veya oyunu ilke kez duyanlar için yıllar içinde gelişen DOTA 2 hikâyesinin bir özet videosu hazırlandı. Videoda ise DOTA 2 topluluğu tarafından tanınan ve sevilen isimlerle çalışıldı. Jake “SirActionSlacks” Kanner ve Owen “ODPixel” Davies’in yanı sıra videoda Jorien “Sheever” van der Heijden de yer aldı.

Netflix’in muhtemelen animenin hikayesinin daha iyi anlaşılması ve tanıtım için hazırladığı video izleyiciler tarafından çoğunlukla pozitif yorum aldı.