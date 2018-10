Netflix, yeni Stranger Things oyunu için alternatif arayışında

Telltale’in iskelet ekibi Polygon’a verdiği demeçte, Stranger Things oyunu başka bir stüdyoyla hayat bulacak olsa da, Telltale’in Minecraft: Story Mode üzerindeki çalışmalarını bitireceğini açıkladı. Minecraft: Story Mode’un iki sezonu var ve ikinci sezon 2017 sonlarında bitiyordu.

Netflix ve Telltale, Puss in Book: Trapped in an Epic Tale ve Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile gibi akış servislerindeki etkileşimli deneyimleri ve Story Mode‘un beş bölümlük hikayesi üzerinde çalışmaya devam edecek.

Netflix’in bu konudaki ifadesi şöyle: “Telltale Games’le ilgili haberler bizi oldukça üzüyor. Geçmişte pek çok harika oyun geliştirdiler ve endüstride silinmez bir iz bıraktılar. Minecraft: Story Mode hala planlandığı gibi ilerliyor. Stranger Things evrenini interaktif bir ortamda hayata geçirecek diğer seçenekleri değerlendiriyoruz.”

Geçtiğimiz hafta Telltale, personelinin çoğunu işten çıkardı ve 25 kişilik bir ekibin “şirketin, yönetim kuruluna ve ortaklarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi” için devam ettiğini açıkladı. Bu yükümlülüklerden biri de, Netflix için Minecraft: Story Mode çalışmalarını bitirmek.

Haziran ayında, Telltale’in Netflix şovu Stranger Things’i temel alan bir oyun geliştireceği ve ayrıca Minecraft: Story Mode‘u akış servisine getireceği açıklandı. Story Mode oyuncuların TV kumandasını kullanarak oyunun değiştirilmiş bir versiyonunu kontrol ettiği interaktif bir yapım. Ancak Stranger Things‘in standart oyun platformları için tasarlanmış geleneksel bir Telltale serisi olacağı bildirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Telltale’s The Walking Dead: Final Sezonu’nun 2. bölümün ardından iptal edileceği ortaya çıkmıştı. Clementine’ın hikayesinin böyle sona ermesi serinin takipçilerinden tepki topluyor. (Playerbros)