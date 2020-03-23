Corona virüs nedeniyle birçok kişinin evden çalışmaya başladığından beri internette oluşması muhtemel tıkanmayı hafifletme çağrısı yapan Avrupa Birliği’ne yanıt veren ABD’li teknoloji devi Facebook, platformlarında video akış kalitesini azaltacağını açıkladı.

Avrupa Birliği endüstri sorumlusu Thierry Breton, okulların kapanmasının ardından evlerinden uzaktan eğitime geçen çocuklar için band aralığını serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

Şimdiye kadar Avrupa telekomünikasyon operatörlerinin şu anki veri trafik akışıyla baş edebildiklerini açıklasa da birçok insanın evden çalışmaya geçtiğinden dolayı ağlarda tıkanma olma ihtimalinden endişeleniliyor.

Daha önce online dizi ve film platformu Netflix, Avrupa’daki kullanıcılarına sunduğunu yayın hızında yüzde 25’lik bir yavaşlatmaya gideceğini açıklamıştı.

YouTube da sadece birkaç kez kullanım konusunda zirveyi gördüklerini ancak yine de ‘sistem üzerindeki genel baskıyı azaltmak’ için akış kalitesini düşüreceklerini duyurmuştu.