Netflix Android için beklenen özelliği sundu!

Corona virüsünden dolayı evde kaldığımız şu günlerde, sürekli kullandığımız platformlardan biri de Netflix oldu. Peki ya, Netflix’te bir şey izlerken yanlışlıkla telefonunuzun ekranına hiç dokundunuz mu? Şovu duraklattınız mı yada daha da kötüsü, tüm bir bölümü yanlışlıkla atladınız mı?

Netflix bu konudaki sorunları kulak ardı etmedi. En azından Android kullanıcıları için sevindiren haber geldi. Popüler yayın akışı platformu, Android uygulamasındaki medya denetimlerine yeni bir ekran kilidi seçeneği ekledi. Bu seçenek, bir şey akışına başladığınızda Netflix kullanıcı arayüzünün sol alt tarafında beliriyor.

Ekran kilidi seçeneğine basıldığında, oynat / duraklat düğmeleri dahil tüm kullanıcı arayüzü kilitleniyor. Bu sayede de kazara ekrana dokunarak yapılan yanlış işlemler ortadan kaldırılmış oluyor. Kısa süre içerisinde iOS kullanıcılarına da bu özelliğin gelmesi beklenirken, Netflix’in kullanıcı deneyimleri üzerine daha çok çalıştığı ve farklı özelliklerle karşımıza çıkacağı da raporlarda vurgulanıyor.

Özellik kademeli olarak kullanıcılara dağıtıldığı için daha önce cihazınıza ulaşmış olabilir. Bununla birlikte, henüz cihazınıza gelmemiş ve kısa süre içerisinde gelecek de olabilir. Belli aralıklarla son güncellemeleri kontrol etmeniz fayda sağlayacaktır.