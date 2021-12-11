Nestor El Maestro: Kırmızı kart bizim planlarımızı zora soktu

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, futbolda en önemli şeyin sonuç almak olduğunu belirterek, “Özellikle şu an bizim pozisyonumuzda bulunan takımlar için en önemli şey sonuçtur. Şu anda bulunduğumuz süreçte bu mağlubiyetler bizi mental olarak zorlu bir pozisyona sokuyor. Yapmamamız gereken hatalarımızı analiz etmek ve bulmak, üzerine çalışıp düzeltmemiz gerekiyor. Rizespor ilk yarıda bizden daha fazla oyunu kontrol eden taraf oldu. Özellikle orta alanda fiziksel olarak bizden üstünlerdi. İkinci yarıda biz bunu değiştirdik. Daha üstün bir oyunla başladık, kırmızı karta kadar. Kırmızı kart bizim planlarımızı zora soktu ama kabul etmek gerekiyor bizim için zorlu bir maçtı” ifadelerini kullandı.