Nestor El Maestro: Burada böyle oynamak kolay değil

Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş 'a 2-1 mağlup olan Göztepe 'de teknik direktör Nestor El Maestro, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Nestor El Maestro'nun açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncularımı kutluyorum. İstanbul'da Beşiktaş'a karşı bu kadar cesur bir futbol sergilemeleri güzel. Burada böyle oynamak kolay değil. Yeterli puanımız yok ama sistemimizi ve oyunumuzu herkes görüyor. Biz de bunun farkındayız..."

"Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Nestor El Maestro maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise şu açıklamaları yaptı:

"Hızlı şekilde İzmir’e dönmemiz gerekiyor. Bugün sahada klasik bir Göztepe oyunu sergiledik. Oyunu uzun süre domine eden ve etkili olan bir takım olarak sahadaydık. Bundan dolayı mutluyum ve oyuncularımla gurur duyuyorum. En hızlı şekilde önümüzdeki maçlara hazırlanmamız gerekiyor. Çok da fazla zamanımız yok. En kısa sürede toparlanmamız gerekiyor”

İlgili Haberler Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, gözyaşlarını tutamadı



