Nesrin ve Elif 3.’lük maçına kaldı

Şu ana kadar Olimpiyat kotası alan tek kadın güreşçimiz olan 50 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda Eda Tekin, 59 kiloda Elif Yanık, 68 kiloda Nesrin Baş ve 76 kiloda Ayşegül Özbege mindere çıktı. Ancak hiçbir sporcumuz final başarısı gösteremedi. Bir tek Nesrin Baş yarı finale kaldı. Çeyrek finalde şampiyon Azeri Manolova'yı tuşla yenen milli güreşçimiz yarı finalde ise Dünya 3.'sü Rus Velieva'ya kaybetti ve bronz madalya mücadelesine kaldı. Aynı şekilde Elif Yanık (59kg) da 3.'lük kürsüsü için mindere çıkacak. Bugünkü programda Zeynep Yetgil (53kg), Melike Öztürk (57kg), Cansu Aksoy (62kg), Aslı Tuğcu (65kg), Merve Pul (72kg) mindere çıkacak. Eleme müsbakaları TSİ 12.30'da başlayacak.