Nesrin Baş dünya şampiyonu oldu!

İspanya’nın Pontevedra kentinde U-23 Dünya Güreş Şampiyonası düzenlendi. Beşiktaş Güreş Takımı oyuncusu ve milli güreşçi Nesrin Baş (68 Kg), final maçında Japon rakibi Naruha Matsuyuki’yi 8-0 yenerek Dünya şampiyonu oldu.

Bu yıl U-20 Avrupa Şampiyonası'nda altın, U-20 Dünya Şampiyonası'nda bronz, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nesrin Baş, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç sporcu, geçen yıl da U-20 Dünya Şampiyonası ve U-23 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olmuştu.