Finlandiya'nın Vantaa kentinde 04-07 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Finnish Açık 2019 Badminton Turnuvası sona erdi.

352 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 2012 Olimpiyat sporcusu Neslihan Yiğit, tek bayanlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat kota puan müsabakalarından Finnish Açık Badminton Turnuvası'nda Neslihan Yiğit, sırasıyla Çin Taipei'li rakibi LIN Hsiang Ti 2-0, Endonezyalı rakibi Bening Sri Rahayu'yu 2-1 ve çeyrek finalde Estonyalı rakibi Kristin Kuuba'yı 2-0 mağluğ ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ise Taylandlı rakibi Porntip Buranaprasertsuk'e 2-1 mağlup olan Neslihan, tek bayanlar kategorisini üçüncü tamamladı.

Sporcuların katıldıkları kota puan müsabakaları ile dünya sıralamasındaki yerlerini daha iyi sıralamalara bıraktıklarını ifade eden Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, ''Emeklerimizin karşılığını aldığımız başarılı bir 2019 yılı oluyor. Badminton Türk Milli Takımımızın başarılarının daim olmasını diliyorum'' dedi.

ANKARA / DHA