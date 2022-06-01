Neslihan Yiğit: Hedefe çok az kaldığını hissediyorum

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit son Avrupa Şampiyonasını hatırlatarak "Yarı finaldeki rakibim hem dünya hem 7'nci kez Avrupa hem de olimpiyat şampiyonu bir sporcu. Aramızda gerçekten uçurum yok, gittikçe de birbirimize daha fazla yaklaşıyoruz. Hedefe çok az kaldığını hissediyorum" dedi.

Avrupa Badminton Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden İBB Spor Kulübü'nün milli badmintoncusu Neslihan Yiğit, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Neslihan Yiğit, " Geçen sene de Avrupa üçüncüsü olmuştum, bu sene gideren hedeflerimiz çok başkaydı ama olmadı. Yine de madalyamızı aldık, ülkemize getirdik" diye konuştu.

"HEDEFE ÇOK AZ KALDIĞINI HİSSEDİYORUM"

Yarı finalde yenildiği rakibine geçen sene de mağlup olduğunu dile getiren milli badmintoncu, "Kendisi zaten hem dünya hem 7'nci kez Avrupa hem de olimpiyat şampiyonu bir sporcu. Çok tecrübeli ve çok güçlü bir rakip. Aramızda gerçekten uçurum yok, gittikçe de birbirimize daha fazla yaklaşıyoruz. İmkansız değil. Hedefe çok az kaldığını hissediyorum" şeklinde konuştu.

Akdeniz Oyunları'nda üst üste 2 kez şampiyon olduğunu kaydeden Neslihan Yiğit, "Umarım tekrar şampiyon olarak ülkemize bu madalyayı kazandırırım" dedi.

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)