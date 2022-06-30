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Neslihan Yiğit altın madalya kazandı

19. Akdeniz Oyunları'nda Neslihan Yiğit, badminton branşında İspanyol rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.

30 Haziran 2022, Perşembe 13:15 Son Güncelleme:
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Neslihan Yiğit altın madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek üst üste 3. kez tek kadınlarda altın madalya kazandı. 

Rakiplerine set vermedi

Oran'daki Salle Oued Tlelat Salonu'nda oynanan müsabakalarda sırasıyla İspanyol Ania Setien Erro, İtalyan Yasmine Hamza ve Mısırlı Doha Hany'i yenerek finale yükselen Neslihan, karşılaşmalarda rakiplerine set vermedi.

Finalde karşılaştığı İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı da 21-14 ve 21-11'lik setlerle 2-0 yenen Neslihan, altın madalya kazandı.


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