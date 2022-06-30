Neslihan Yiğit altın madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek üst üste 3. kez tek kadınlarda altın madalya kazandı.
Rakiplerine set vermedi
Oran'daki Salle Oued Tlelat Salonu'nda oynanan müsabakalarda sırasıyla İspanyol Ania Setien Erro, İtalyan Yasmine Hamza ve Mısırlı Doha Hany'i yenerek finale yükselen Neslihan, karşılaşmalarda rakiplerine set vermedi.
Finalde karşılaştığı İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı da 21-14 ve 21-11'lik setlerle 2-0 yenen Neslihan, altın madalya kazandı.