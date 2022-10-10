Neslihan Demir: 'En büyük pişmanlığım voleybolu bırakmak'

Türk voleybolunun "Demir Leydisi" NTV'deki 'Kırılma Anı' programına konuk oldu. Neslihan Demir Türk voleybolunun en önemli isimlerinden bir tanesi. Demir, katıldığı programda dikkat çekici ifadeler kullandı.

Hayatının kırılma anı'nın "voleybol ile tanışmak" olduğunu söyleyen efsane, "mesleğimin voleybol olduğunu hiçbir zaman anlamadım" dedi.

İşte Neslihan Demir'in öne çıkan sözleri:

"Hayatta hep bana hep zor olanın peşinden gitmişim. Kolayı hep bırakmışım gibi geliyor."

Oynanan günümüz voleybolu ile kendi oynadığı dönemdeki voleybolu da kıyaslayan Demir Leydi, "Çok farklı bir voleybol var artık. Bizim oynadığımız voleybolda teknik çok çok ileride olması gerekiyordu. Tekniğinizin güçlü olması gerekiyordu ki sayı üretebilin. Ama şimdi biraz daha fizik ve güç ortaya çıkmaya başladı kadın voleybolunda da"

Uzakdoğu'dan teklif alıp, almaması sorusuna ise " transfer teklifinin" gelmediğini açıkladı.

Programın belki de en dikkat çekici sorusu Filenin Sultanları sizce neyi temsil ediyor? oldu. Neslihan soruya "Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük kadın hareketini temsil ediyor. Ulaştığı kitleler, uyandırdığı duygularla" dedi.

Konu rekabete gelince ise Neslihan "Rekabet ruhunu hep içimde taşırım. Hiç kimseye acımam. Kendi kızımla karşılıklı maç yapıyoruz. Ona da acımıyorum. Sen beni karşına alıyorsan, yenmeyi de, yenilmeyi de göze alacaksın" ifadelerini kullandı.

En iyi sezonunuz hangisi? diye gelen bir soruya esprili bir dille karşılık veren Demir Leydi "Geçen sezondu. 5 kupayı kazandık VakıfBank'la ve oynamıyordum. İnanabiliyor musunuz? " karşılığını verdi.

İspanya'da oynarken Türkiye'ye neden dönüş yaptığı sorusuna ise " 2008 yılında Avrupa'da bir küresel kriz oldu. Ekonomik kriz yaşandı. Ve kulübümüzün başkanı o dönem çok ağır bir kanser hastasıydı. Kendisi benim gitmemi istedi. Ben öldükten sonra k,mse senin paranı ödemez, ben seni burada mağdur etmek istemiyorum. Bana direkt kağıt verdi. Sormadı bile kalmak ister misin diye. Öyle döndüm. Yoksa dönmek gibi bir niyetim yoktu." dedi.

İspanya'ya gitmeden önce de dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan teklif aldığını da dile getirdi. Fenerbahçe'ye gidememe sebebinin ise Tenerife'nin teklifini daha önceden kabul etmiş olması olduğunu söyledi.

VakıfBank başantrenörü Giovanni Guidetti için de " Giovanni çok özel bir antrenör gerçekten bir sporcunun içindeki son potansiyel kırıntısına kadar hepsini çıkartır." ifadelerini kullandı.

Birlikte oynadığınız en iyi oyuncu kim? sorusuna Neslihan, "Jordan Larson ve Maja Poljak bu iki isim şaşırtmıştı beni" dedi.

Voleybol hayatınızdaki en büyük başarınız nedir? sorusuna ise "Başlamak herhalde. İyi ki başlamışım" diyerek cevaplandırdı.

Kariyerinizi tek kulüpte sonlandırma şansınız olsaydı hangi kulüpte olurdu? denildiğindeyse Neslihan "VakıfBank" dedi.

"Olimpiyatta bir madalya alabilseydim keşke" diyen yıldız, yönetici olarak en büyük hedefinin de "İleride VakıfBank takımı tamamen altyapısından yetiştirdiği Türk sporcularla bir Avrupa şampiyonu, bir Dünya şampiyonluğu yaşasın diye bir hayalim var" ifadelerine yer verdi.

Geç kalmayı hiç sevmediğini, Spor Tarihi'nde ise Roger Federer ile tanışmak istediğini söyleyen Neslihan Demir, Neslihan Demir Güler'den daha iyi bir pasör çaprazı söyleyin sorusuna da "Boskovic ve Paola Egonu" isimlerini söyledi.

En büyük pişmanlığının "voleybolu bırakmak" olduğunu söylerken, Alexia Carutasu'yu kendisine benzettiğini söyledi.







