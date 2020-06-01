Neslihan Atagül, yeni projesi 'Hadsiz' isimli online derginin ilk sayısını Instagram hesabından takipçileriyle buluşturdu. Oyuncu eşi Kadir Doğulu'yu konuk eden Atagül, merak ettiği tüm soruları eşine sordu.

Kadir Doğulu, 'aşk'ı eşinin gözlerine bakarak şu sözlerle anlattı: "Benim sahip olduğum ve yegane sahip çıkmak istediğim, yaşamak büyütmek istediğim tek şey aşk. Kadın erkek arasında yaşanana 'sevdalık' diyorum. İkisi arasında kalıra sevda oluyor. Ama aşık her yere yayabilirsen o hal, insanı bozulmaz bir neşeye götürüyor."